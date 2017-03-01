Компания Meizu разработала новую технологию быстрой зарядки Super mCharge, которую представила на шоу Mobile World Congress 2017 в солнечной Испании. Это новый виток развития подобного рода технологий, так как здесь обеспечивается не только высокая скорость восполнения энергии, но и повышенный уровень безопасности.

В Meizu Super mCharge применяются коннекторы 11В/5А с максимальной мощностью 55 ватт, а также метод направленной высоковольтной зарядки. Все это позволит зарядить обычный мобильник в среднем за 20 минут — тут все зависит от емкости аккумулятора. Эффективность зарядки достигает 98 процентов за счет нагнетательного принципа Charge Pump. По расчетам специалистов, при использовании Meizu Super mCharge аккумуляторы будут нагреваться не более чем до 39 градусов Цельсия, что гарантирует стабильность их работы и отсутствие риска возгорания. Это стало возможным за счет применения пониженной теплопроводности и специального кабеля, рассчитанного на нагрузку в 160 ватт.

В результате у Meizu Super mCharge нет аналогов в мире ни по скорости восполнения заряда АКБ, ни по общему уровню безопасности. Первые смартфоны с ее поддержкой увидят свет уже в текущем году, и начнется все с флагмана Meizu Pro 7.