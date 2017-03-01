Компания Xiaomi провела анонс нового смартфона Redmi 4X, прошедший в КНР. Это более доступная версия модели Xiaomi Redmi 4, доступная в двух комплектациях и наделенная металлическим корпусом с пластиковыми вставками снизу и сверху.

Xiaomi Redmi 4X относится к категории бюджетных аппаратов и стоит всего лишь 100 долларов США в своей начальной конфигурации, которая включает в себя 2 Гб оперативной памяти и накопитель на 16 Гб. Есть также версия на 3-32 Гб, но ее стоимость составляет уже 130 долларов. Обе комплектации Xiaomi Redmi 4X увидят свет уже на этой неделе, 3 марта 2017, и купить их поначалу можно будет лишь в КНР.

Между собой модификации Xiaomi Redmi 4X различаются лишь памятью, в остальном же все одинаковое: смартфон предложит 5-дюймовый экран с разрешением 1280х720 пикселей, процессор в лице Qualcomm 435 с частотой 1,4 ГГц на четырех ядрах, модуль LTE и полны комплект чипов беспроводной связи. Лицевую пластиковую панель украсят фотокамера на 5 Мп и стекло 2,5D, а сзади будет размещена основная камера на 13 Мп. В Xiaomi Redmi 4X есть несъемный аккумулятор емкостью 4100 мАч, ОС Android 6.0 с оболочкой MIUI 8 и два слота под SIM-карты, один из которых может быть занят картой microSD. Доступные цвета — черный, розовый и золотой.