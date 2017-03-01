В Киеве неизвестные в масках ограбили мужчину возле отделения банка на бульваре Дружбы народов, отобрав у него более 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Информацию о разбойном нападении правоохранители получили сегодня, 1 марта, около 14:00. На место происшествия выехали.подробнее