Категория: Столица | 1 марта 2017 17:00
В Киеве неизвестные в масках ограбили мужчину возле отделения банка на бульваре Дружбы народов, отобрав у него более 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Информацию о разбойном нападении правоохранители получили сегодня, 1 марта, около 14:00. На место происшествия выехали.подробнее
Новость была оставлена 1 марта 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.