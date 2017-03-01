В Киеве мужчину ограбили прямо у банка: отобрали более 1 млн грн
Категория: Столица | 1 марта 2017 17:00

   В Киеве неизвестные в масках ограбили мужчину возле отделения банка на бульваре Дружбы народов, отобрав у него более 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Информацию о разбойном нападении правоохранители получили сегодня, 1 марта, около 14:00. На место происшествия выехали.подробнее

Новость была оставлена 1 марта 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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