Российский теннисист Евгений Донской обыграл швейцарца Роджера Федерера во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубаи. Встреча прошла в среду и завершилась победой россиянина со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Во втором сете Донской отыграл три матчбола.

Новость была оставлена 1 марта 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.