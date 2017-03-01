Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинскую пятиборку Викторию Терещук бронзы Олимпийских игр 2008 года после перепроверки допинг-проб. В пробе, взятой у спортсменки на Играх в Пекине, было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Награда перейдет к белоруске Анастасии Самусевич.

Новость была оставлена 1 марта 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.