Современные мобильные средства связи можно разделить на три типа – телефон, смартфон и фаблет, он же планшетофон. И если первые два знакомы всем и каждому, то третий у многих пока что вызывает недоумение – не всем известен данный термин. Между тем, сегодня у нас на тесте самый настоящий фаблет, BQ Jumbo.

Итак, чем же отличается BQ Jumbo от обычного смартфона? По факту, только лишь размерами экрана – планшетофоны всегда располагают крупными дисплеями и являются, по сути, гибридами планшетных компьютеров и, собственно, смартфонов. Вопрос лишь в том, удобен ли такой гаджет в использовании, и нужен ли большой дисплей в режиме повседневной эксплуатации. При помощи BQ Jumbo раз и навсегда ответим на него.

Упаковка

BQ Jumbo встречает нас яркой упаковкой в бело-красных цветах, с черным текстом и даже с золотым тиснением. Дизайн коробки стандартный для 90% смартфонов BQ, продающихся в России, так что мы уже знаем, что можно ожидать от нее.

Наши ожидания упаковка BQ Jumbo оправдала полностью, дополнительно порадовав нас плотностью материала, из которого она изготовлена, и компактными габаритами. На верхней части есть фото самого смартфона с оптимальных ракурсов, при помощи которых уже можно оценить его облик, а если этого будет мало, то переворачиваем коробку и видим на дне дополнительные качественные снимки.

Снизу же наблюдаем перечень спецификаций BQ Jumbo – неполный, но достаточно подробный и информативный для пользователей. Здесь же есть сведения о комплектации. Словом, в упаковке изъянов нет, с ее помощью можно получить исчерпывающие данные о смартфоне, это вполне очевидно.

Комплектация

Набор аксессуаров, содержащийся внутри коробки BQ Jumbo, не соответствует ее размерам – она могла быть еще меньше, поскольку со смартфоном поставляется только самое необходимое, много места не занимающее. Если вы надеетесь найти в ней бампер или хотя бы наушники, то можете не надеяться – здесь этого попросту нет. Зато есть невидимый на первый взгляд аксессуар, полезности которому, однако же, не занимать.

Мы сейчас про пленку на экран – в перечне она не заявлена, да и в коробке ее не было, но она все же есть, ее нанесли на лицевую панель еще на заводе, и притом нанесли весьма качественно. Есть мнение, что это не только нам повезло – так же хорошо BQ клеит пленки на все экземпляры Jumbo. Действительно, под пленкой нет ни пылинки, ни одного раздражающего пузырька с воздухом.

И все же, вернемся к наполнению упаковки. Помимо смартфона, установленной пленки и несъемного, заметим, аккумулятора, в комплект входят инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и дата-кабель с зарядным устройством. Последнее особенно интересно, так как сделано добротно, весит довольно много и выдает сразу 2 ампера.

Характеристики

Если перечень спецификаций BQ Jumbo на упаковке вам показался неполным, то дополнительные сведения есть в комплектной инструкции. В случае же онлайн-шопинга следует проследовать в «Яндек.Маркет», поскольку именно там есть подробный перечень всех возможностей данного аппарата.

Мы же сделали подборку из всех доступных источников, включая официальный сайт BQ, и в результате у нас получился нижеследующий список.

— экран: 6 дюймов, 1280х720 пикселей, IPS;

— процессор: MediaTek MT6737, 4 ядра;

— видеокарта: встроенная, Mali-T720 MP2;

— память: ОЗУ 2 Гб, ROM 16 Гб, microSD до 128 Гб;

— работа в сетях: GSM, 3G, 4G (LTE);

— OC: Android 6.0, интерфейс Material UI;

— фотокамеры: фронтальная 8 Мп + вспышка; основная 16 Мп + вспышка;

— АКБ: литий-полимерная, 4900 мАч;

— интерфейсы: 2хSIM, microSD, microUSB 2.0, 3,5 мм;

— модули связи: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, FM, GPS;

— особенности: поддержка VoLTE;

— цвет корпуса: черный, синий;

— размеры: 165х84х9 мм;

— вес: 219 граммов.

Здесь сразу следует обратить внимание, что у смартфона большой экран – 6 дюймов, так что да, он больше обычного мобильника, на что мы и намекнули в заголовке. Кроме того, у фронтальной камеры есть собственная вспышка, а в дополнение к обычному LTE-модулю есть поддержка VoLTE – технологии, позволяющей передавать по сетям 4G не только данные мобильного Интернета, но и голос в очень высоком качестве. А вот частоту процессора производитель не указал – она, к слову, составляет 1,3 ГГц для каждого из четырех ядер.

Внешний вид

Над экстерьером BQ Jumbo производитель явно работал долго и упорно, пытаясь превратить стандартный сенсорный моноблок в нечто уникальное и запоминающееся. В итоге был выбран путь Apple – минимализм в квадрате, но здесь, в отличие от «яблочной» техники, подобный подход смотрится свежо и даже, можно сказать, оригинально.

Наш BQ Jumbo исполнен в черном цвете корпуса, что касается его лицевой и задней панелей, но только не боковых рамок – они сделаны из пластика с цветом «под металл». Надо сказать, что имитация металла здесь хороша: отлично переданы и оттенок, и тактильные ощущения от прикосновения. Смотрится очень здорово.

В целом, аппарат производит впечатление очень надежного и монолитного, чему способствуют не только материалы исполнения, но также цвет, вес и габариты, равно как и отсутствие ненужных элементов экстерьера. Все, что есть у этого смартфона – это матовая задняя панель из слегка шероховатого пластика с немного выпирающим модулем камеры в верхней ее части и название фирмы-производителя чуть ниже. В остальном – это черный монолит, отлично смотрящийся как в руке, так и на столе.

Черный цвет BQ Jumbo очень идет, он оптимально сочетается с бронзово-коричневым отливом рамок корпуса. Из рук аппарат не выпадает по причине матовости задней съемной крышки, и на нем, заметим, почти не остается следов от прикосновений, даже на наклеенной на экран пленке, хотя она как раз-таки глянцевая.

Эргономика

Большие габариты и вес BQ Jumbo сразу отсекают из аудитории потенциальных покупателей представительниц женского пола и детей – для их ладошек аппарат крупноват и тяжеловат, зато в руке сурового сильного мужчины он будет лежать идеально. В целом вес телефона ощущается только в первые пару часов, потом к нему привыкаешь и перестаешь замечать.

По качеству сборки у нас нареканий не возникло, но мы решили опять не проходить мимо задней панели: да, она приятная на ощупь, матовая и не маркая, но выполнена она из тончайшего пластика, так что снимать ее следует с большой осторожностью и только при помощи пластиковой карты, иначе есть риск оторвать все ушки крепления или сломать саму крышку пополам.

Элементы корпуса BQ Jumbo расположены на традиционных и привычных местах – пальцы сразу находят кнопки громкости и включения на правом торце корпуса. Микрофон отлично различим на нижней грани, а сверху находятся входы под наушники и дата-кабель. Спереди у смартфона есть экран, фотокамера со вспышкой, разговорный динамик и сенсоры освещенности и приближения, а вот кнопок управления нет – они нарисованы прямо на экране, и за это смартфону огромный жирный «минус». Такое удешевление сразу портит все положительное впечатление об аппарате. Впрочем, по этому мы пройдемся отдельно в следующем параграфе.

Далее, сверху на тыльной стороне есть выпуклый модуль основной фотокамеры, так что сразу покупайте чехол – когда телефон лежит на столе, он опирается именно на этот модуль. Там же есть двойная, заметим, вспышка, логотип BQ и сетка основного динамика у нижней кнопки задней части. Само собой, она всегда закрывается ладонью или любой горизонтальной поверхностью, на которой возлегает аппарат. Просчет по эргономике очевиден.

Под крышкой находятся очень внушительных размеров аккумуляторная батарея и три отдельных слота – два SIM и один microSD. Здесь все просто отлично: карты сидят надежно, но и вынимаются без танцев с бубном и скрепок. Палец вверх.

Экран

Дисплею BQ Jumbo можно поставить 7 баллов по 10-балльной шкале. Столь высокую оценку он заслужил высоким качеством передаваемых оттенков, способностью обрабатывать 5 одновременных касаний и матрицей IPS, которая обеспечивает очень широкие углы обзора.

К позитивным моментам сразу можно отнести размеры дисплея – он идеален для веб-серфинга, просмотра фильмов и чтения писем и документов. Словом, большой дисплей – это огромный плюс данного смартфона, да и всех фаблетов вместе взятых, а уж если вы часто пользуетесь смартфоном как навигатором, то вы гарантированно ощутите всю прелесть просмотра карт на реально большой панели без необходимости вглядываться в устаревшие 4-дюймовые экранчики, как у старых «Айфонов». Даже с более распространенными 5-дюймовым моделями разница очень существенна, причем в пользу BQ Jumbo.

Теперь минусы. Первое – это упомянутые наэкранные кнопки. Выражаясь современным интернет-сленгом, это самый настоящий колхоз – на рамке под экраном много места, и на телефоне с таким стильным дизайном кнопки отлично смотрелись бы на ней, но нет, вместо этого они отнимают значительную часть видимой области экрана. Дизлайк и незачет.

Далее, разрешение – оно, в принципе, приемлемо, так как на 6 дюймах HD выглядит неплохо, и объекты не занимают пол-экрана. Но сюда так и просится Full HD, хотя его наличие увеличило бы стоимость аппарата.

И последнее: экран несильно, но все же выцветает на солнце, хотя и остается вполне читабельным. В общем и целом дисплей BQ Jumbo оставил положительное впечатление. 6 дюймов – это отличная диагональ для тех, кто использует мобильник по полной, а не только для мессенджеров и социальных сетей.

Звук

Если экран смартфона очень яркий, то звук BQ Jumbo очень громкий, притом из разговорного динамика он даже громче, чем из основного. Собеседника слышно ясно и четко, в помещении даже можно убрать звук наполовину. На улице тоже проблем со слышимостью во время разговора нет.

Чувствительность микрофона средняя – ее хватает в помещении, но недостаточно в шумных местах. Зато он очень хорошо ловит ветер, так что микрофон здесь на «4-» по 5-балльной шкале.

Основной динамик хорошо слышно почти при любых обстоятельствах, разве что в машине есть небольшая вероятность все же пропустить вызов. Его неудачное расположение мы уже рассмотрели – намного правильнее было бы поместить его на нижний торец.

Вибромотор, как и микрофон, имеет средний уровень отдачи. Полагаться на него мы бы не стали – через толщу верхней одежды его, увы, не почувствовать.

Программное обеспечение

BQ Jumbo работает на базе ОС Android 6.0 Marshmallow со стандартным интерфейсом Material UI от Google. По умолчанию на него установлено 5 дополнительных программ, одна из которых забивает спамом рабочие столы – это Apps Press. Ее, как и другие сторонние приложения, нельзя удалить без рут-прав, можно лишь остановить, но это вполне помогает избавиться от нее и забыть о ее существовании.

Из 2 Гб RAM пользователю доступно 1,2 Гб, и это очень много. Под файлы из 16 Гб система оставила 11,5 Гб, так что флешка может даже и не потребоваться.

В BQ Jumbo есть дополнительные программные возможности, среди которых очень развитое управление жестами: они работают как при помощи передней фотокамеры, так и за счет прикосновений к экрану. Также в наличии режим для управления одной рукой, но это работает только в штатной звонилке – кнопки виртуальной клавиатуры смещаются влево или вправо для набора номера большим пальцем.

Производительность

Смартфон BQ Jumbo не позиционируется как суперпродвинутый аппарат, о чем можно судить и по его цене – 9500 рублей или около $160 по Яндекс.Маркету на момент написания обзора с учетом актуального курса валют. Следовательно, расценивать его в качестве топового гаджета, на котором «Танки» пойдут без тормозов и троттлинга на ультра-настройках не стоит.

Аппарат создавался для серьезных людей, которые используют смартфон в качестве дополнения к настольному ПК и ноутбуку, но никак не для игр. И вот тут-то BQ Jumbo раскрывается по максимуму: все приложения для электронной почты, интернета и прочих вещей запускаются и работают очень быстро, и из памяти они выгружаются, лишь когда их количество подбирается к 10. Xiaomi, бери пример.

По тестам в бенчмарках получили следующие результаты: в AnTuTu смартфон заработал 29329 баллов, с упором на процессор и память, а в Quadrant Standard общее количество баллов составило 9575. Опять же, CPU показал себя здесь с очень хорошей стороны.

В самой операционной системе тормозов тоже не замечено – приложения скачиваются быстро, обновления официальные прилетают по воздуху и устанавливаются оперативно без вмешательства пользователя. Словом, продумано в этом плане все достаточно неплохо.

Фотокамеры

Камеры в BQ Jumbo для телефона за $160 очень неплохие, особенно фронталка. Конечно же, это не флагманский камерофон, но снимает аппарат сносно как в светлое, так и в темное время суток. Немного заторможен автофокус, но выручает тач-фокус, работающий от прикосновения.

Это что касается основной камеры. Фронталка BQ Jumbo боится темноты и щедро покрывает селфи артефактами. Зато в сумерках и при свете снимки качественные, особенно при использовании вспышки. Сзади тоже есть вспышка, притом двойная, так что это еще и очень хороший фонарик, так что мужчины оценят.

Автономная работа

Тяжелый – значит надежный, как говорит Борис-Бритва, яркий персонаж всем известного фильма «Большой Куш». В BQ Jumbo за тяжесть отвечает АКБ емкостью, внимание, 4900 мАч. С учетом характеристик аппарата ее должно хватать на длительное время, и в целом так оно и есть.

Стандартная эксплуатация, включающая в себя мессенджеры, социальные сети, немного игр, звонков и потокового Full HD-видео, которое мобильник, к слову, обрабатывает очень шустро, разрядили батарейку приблизительно за двое суток. В среднем мобильник был в руках по 6-7 часов ежедневно, так что результат отличный.

В режиме навигатора при максимальной яркости (спутники, кстати, нашел за минуту) смартфон прожил на одном заряде почти 4 часа. Заряжать его от 0,5-амперных автомобильных зарядок бесполезно – убьете на это весь день, так что лучше прикупить нормальное 2-амперное ЗУ от прикуривателя. Штатный сетевой зарядник, тоже, кстати, на 2А, восполняет запас энергии в среднем за 4,5 часа.

Итого, по автономности BQ Jumbo очень хорош, даже несмотря на наличие столь крупного дисплея.

Заключение

Повторим заголовок данной статьи: BQ Jumbo – больше, чем простой смартфон. Он крупнее стандартных мобильников, но это ему только на пользу, и он явно лучше и удобнее многих других аппаратов, продающихся в том же ценовом диапазоне.

На стороне BQ Jumbo высокая производительность, отличная автономность, неплохие камеры, крупный экран и общий внешний вид – совокупность этих факторов сразу обратит на него внимание мужской аудитории, вне зависимости от возраста потенциального покупателя.

Да, современные 3D-игры с навороченной графикой ему не по зубам, но это и не его стихия: смартфон BQ Jumbo выберут ценители надежной качественной техники, которая должна выполнять свои прямые обязанности и не отвлекать от работы ненужными функциями. BQ Jumbo справляется с этим просто замечательно.

Плюсы BQ Jumbo

— большой экран;

— громкий динамик;

— чистый Android;

— емкий аккумулятор;

— строгий дизайн.

Минусы BQ Jumbo

— наэкранные кнопки управления;

— скудная комплектация.