В Киеве неизвестные в масках ограбили мужчину возле отделения банка на бульваре Дружбы народов, отобрав у него более одного миллиона гривен.Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.Информацию о разбойном нападении правоохранители получили сегодня, 1 марта, около 14:00. На место происшествия выехали.подробнее

Новость была оставлена 2 марта 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.