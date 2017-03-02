Решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года вступило в силу. 8 февраля Союз биатлонистов России (СБР) отказался добровольно отдавать право проведения мирового первенства. Пойти на этот шаг организации рекомендовали в IBU.

Новость была оставлена 2 марта 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.