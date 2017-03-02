Российские биатлонистки остались без медалей в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Победу одержала немка Лаура Дальмайер, второй стала Тириль Экхофф из Норвегии, третье место у представительницы Франции Анаис Шевалье. Никто из тройки призеров не допустил промахов.

Новость была оставлена 2 марта 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.