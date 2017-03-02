Компания Samsung официально представила новый смартфон Galaxy Xcover 4, наделенный усиленным корпусом. Это наследник модели Samsung Galaxy Xcover третьго поколения, вышедшей два года назад, и от нее он унаследовал далеко не самые передовые спецификации, хотя операционку все же обновили.

Samsung Galaxy Xcover 4 стоит 260 евро и поставляется с предустановленной Google Android 7 Nougat с оболочкой TouchWiz. Внутри него есть всего 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, а его сенсорный экран держит разрешение HD или 1280х720 пикселей при стандартной диагонали 5 дюймов. Смартфон работает на некоем неназванном процессоре с частотой 1,4 ГГц на квартете ядер и полностью соответствует стандарт MIL STD 810G, что говорит о его невосприимчивости к таким внешним факторам, как вода, пыль и падения.

В состав Samsung Galaxy Xcover 4 вошли фотокамеры на 13 Мп сзади и 5 Мп над сенсорным экраном, плюс есть модуль LTE и штатная батарейка емкостью 2800 мАч. Несмотря на наличие усиленного корпуса, мобильник весит всего 172 грамма, так что в итоге получилась занятная сравнительно компактная вещица с очень большим запасом прочности. Старт продаж Samsung Galaxy Xcover 4 состоится до конца первой половины этого года, но пока неизвестно, в каких именно странах.