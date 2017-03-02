Компания Xiaomi разработала новую компактную камеру видеонаблюдения под названием MiJia Smart IP Camera 1080P. Это IP-камера, если быть точным, и она очень маленькая, но при этом в число ее возможностей входит запись видео в разрешении Full HD.

Картинку в размере 1920х1080 пикселей Xiaomi MiJia Smart IP Camera 1080P способна передавать на частоте 20 кадров в секунду, так что лучше все же переключиться на HD, но сам факт наличия этой функции при столь малых размерах, конечно, не может не радовать. Новинка имеет оптику с 130-градусным углом обзора и может вести ночную съемку на расстоянии до 10 метров благодаря восьми ИК-светодиодам. В комплект входит специальная подставка с регулировкой угла наклона камеры.

Помимо всего этого, у Xiaomi MiJia Smart IP Camera 1080P есть встроенные микрофон и динамик, двухдиапазонный модуль WI-FI 802.11ac, слот под карты microSD емкостью до 128 Гб и возможность работы с файловыми серверами, на которые она будет копировать все заснятые ролики. Камера уже готова к поступлению в продажу — завтра, 3 марта, ее выпустят в Китае, где за нее попросят ровно 30 долларов США. О доступности новинки за пределами границ КНР информации нет, но для России это уже не является серьезным препятствием.