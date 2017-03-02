На MWC 2017 состоялся анонс обновленного мобильника Nokia 3310, усовершенствованной версии одноименного аппарата 2000 года. Чуда не произошло, и «Змейка» в нем ужасная, но компания Caviar нашла способ сделать этот аппарат лучше и в десятки раз дороже.

В каталоге Caviar появился телефон Nokia 3310 Supermo Putin, покрыты золотом 999 пробы поверх корпуса из титана. Все его кнопки сделаны из керамики, а на пятипозиционной клавише теперь расположен герб нашей страны, тоже золотой. Если посмотреть на тыльную часть корпуса, то там можно увидеть барельеф и портрет президента нашей страны. В аппаратные спецификации Nokia 3310 Caviar не залезала, так что там все осталось на базовом уровне, однако после всех внесенных изменений цена телефона выросла до 99000 рублей.

Если же нет желания видеть портреты, золото и гербы на своем средстве связи, то можно присмотреться к телефону Nokia 3310 Titano за 89000 рублей. Этот аппарат уже намного больше похож на настоящий 3310 образца 2000 года — его корпус изготовлен из закаленного пуленепробиваемого титана ВТ23 с декорацией под дамасскую сталь, а кнопки его сделаны из все той же керамики. Этот телефон точно выдержит любые падения и удары, как и тот самый 3310 17-летней давности.