Прокуратурой Киева совместно с сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве, Главным управлением Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области разоблачены граждане Таджикистана, которые организовали на территории столицы незаконное производство и сбыт кондитерских.подробнее

Новость была оставлена 2 марта 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.