Откровения главы Нацбанка. Блокада на Донбассе может стоить Украине 2 млрд долларов. Именно на столько сократится, по подсчетам главы НБУ, платежный баланс страны. Кроме того, предупредила Валерия Гонтарева, сокращение выпуска готовой металлургической продукции существенно ударит по экономике.

Новость была оставлена 3 марта 2017 05:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.