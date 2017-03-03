Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес получил травму головы и потерял сознание во время матча 25-го тура чемпионата Испании с «Депортиво». Инцидент произошел на 85-й минуте встречи. Форвард собирался выбить мяч головой, когда в него врезался соперник. В подтрибунном помещении он пришел в себя.

Новость была оставлена 3 марта 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.