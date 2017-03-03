В США мальчик помог баскетболистам достать застрявший над кольцом мяч
Категория: Спорт | 3 марта 2017 05:00

Мальчик помог баскетболистам достать мяч, застрявший на креплении щита после броска в матче студенческого чемпионата США. Игроки пытались решить проблему своими силами, но им это не удалось. Отец помог ребенку забраться на щит, после чего тот достал мяч и, под аплодисменты болельщиков, вернул его баскетболистам.

Новость была оставлена 3 марта 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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