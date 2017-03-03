В GearBest проходит флеш-сейл, быстрая распродажа, в центре которой находится смартфон ASUS ZenFone 2 модели ZE551ML. Это мощный фаблет с большим экраном и сразу шестью цветами корпуса на выбор, но количество его экземпляров строго лимитировано. На время проведения акции ASUS ZenFone 2 можно купить всего за $132 с бесплатной доставкой по России. Доступные цвета – серый, красный, золото, синий, белый и, разумеется, розовый. Выбор цвета влияет лишь на оттенок задней панели – рамка вокруг сенсорного экрана всегда остается черной.

ASUS ZenFone 2 отнесен к фаблетам не случайно – этот смартфон поддерживает высокое разрешение Full HD на своем ярком IPS-экране с диагональю 5,5 дюйма, которая, по прогнозам, станет самой популярной в 2017 году. Моноблок построен на процессоре от компании Intel с четырьмя вычислительными ядрами, и на него установлена ОС Android 5.0 с возможностью обновления до более современных версий.

Смартфон запросто подключится к сотовым сетям LTE по двум SIM-картам и позволит делать 5-мегапиксельные селфи и 13-мегапиксельные фото, а также играть в требовательные игры благодаря 4 Гб оперативной памяти и мощной видеокарте PowerVR G6430, встроенной в процессор. На случай, если не хватит встроенной памяти 16 Гб, есть слот microSD под дополнительные 32 гигабайта. ASUS ZenFone 2 поставляется со встроенной батареей емкостью 3000 мАч и весит 170 граммов, а его цена в рамках распродажи в GearBest снижена до $133.

Также вас могут заинтересовать смартфоны Xiaomi Redmi 4A, ZTE AXON 7 Mini и Xiaomi Mi5s, которые тоже можно прибрести по сниженной цене. Xiaomi Mi5s станет вашим всего за $370 (купон «Mi5A4G», тогда как за ZTE AXON 7 Mini придется заплатить не более $290 (купон «AXONG»). Xiaomi Redmi 4A и вовсе стоит $118 по купону «Redmi4AG».