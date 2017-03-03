Китайская компания Bluboo подготовила к релизу свой новый смартфон R1. Это первый ее мобильник в усиленном корпусе, и потому в нем установлена самая современная электроника: в частности, он имеет все шансы стать самым первым в мире смартфоном, основанном на новейшем процессоре Helio X30 от компании MediaTek.

Helio X30 – это мощный процессор, внутри которого находятся сразу 10 вычислительных ядер. Он является результатом эволюции CPU Helio X20, с которого в 2016 году и началась эра 10-ядерников. Мощный и практически не греющийся во время работы, он обеспечит устройству очень высокую производительность.

Но процессор не будет являться единственной сильной стороной Bluboo R1: данный смартфон причислен к категории флагманов не случайно, ведь в его распоряжении есть 64 Гб встроенной памяти и 4 Гб памяти оперативной, и все это надежно защищено от воды, пыли и падений благодаря высокопрочному корпусу с сертификатом соответствия стандарту IP68. Он даже может плавать на глубине до 1 метра в течение получаса.

До анонса смартфона Bluboo R1 остаются считанные дни: мир познакомится с ним уже в этом месяце, и во время презентации будут раскрыты все его спецификации. Если хотите первыми узнать о релизе Bluboo R1, то следите за обновлениями на официальном сайте www.bluboo.hk, где также есть немало подробностей о проходящих акциях и других смартфонах марки Bluboo.