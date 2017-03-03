Ночь со 2 на 3 марта 2017 года стала самой теплой в Киеве с 1881 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Согласно сообщению, столбик термометра минувшей ночью не опустился ниже плюс 2,9 градусов по Цельсию, что на 0,1 градуса выше предыдущего температурного рекорда для этой.подробнее