Бой за звание временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UFC. Ранее в пятницу Нурмагомедов попал в больницу с подозрением на камни в почках.

Новость была оставлена 3 марта 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.