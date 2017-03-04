Компания Panasonic анонсировала два новых смартфона Eluga Pulse и Eluga Pulse X для международного рынка связи. К преимуществам этих аппаратов сразу можно отнести металлические корпуса сравнительно невысокую стоимость.

Если быть точным, цены на Panasonic Eluga Pulse и Eluga Pulse X пока не объявлены, но, во-первых оба аппарата нельзя отнести к топовому сегменту, во-вторых, японский вендор, в отличие от той же Sony, не берет плату за бренд, что немаловажно. Внешность обоих смартфонов идентична, за исключением габаритов.

Panasonic Eluga Pulseа получил HD-экран на 5 дюймов по диагонали и батарею емкостью 2200 мАч. В нем есть модуль VoLTE, GPS-ресивер, фотокамеры с матрицами на 5 Мп спереди и 13 Мп сзади, а также 2 Гб оперативной памяти. Все это, вместе с 16 Гб ROM, двумя слотами под SIM-карты и CPU с частотой 1,25 ГГц, подчиняется ОС Android 6.0.

Старший Panasonic Eluga Pulse X работает на том же процессоре и на той же прошивке, но располагает уже 5,5-дюймовым экраном, хотя и тоже HD (1280×720 пикселей). Его питает АКБ емкостью 3000 мАч, а его объем RAM увеличен до 3 Гб. Емкость ROM не изменилась — 16 Гб. Свои новые смартфоны Panasonic выпустит этой весной.