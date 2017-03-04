Сотрудники прокуратуры Киева совместно с полицией и ГФС разоблачили чиновников столичного универмага «Детский Мир» в масштабных махинациях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что должностные лица универмага подозреваются перечислении около 20 млн грн на счета «подставных» лиц..подробнее