Категория: Столица | 4 марта 2017 05:00
Сотрудники прокуратуры Киева совместно с полицией и ГФС разоблачили чиновников столичного универмага «Детский Мир» в масштабных махинациях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Отмечается, что должностные лица универмага подозреваются перечислении около 20 млн грн на счета «подставных» лиц..подробнее
Новость была оставлена 4 марта 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.