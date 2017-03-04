Решение о будущем российского бойца Хабиба Нурмагомедова, госпитализированного перед боем с американцем Тони Фергюсоном, будет принято в течение трех дней после завершения шоу UFC 209, которое пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе. Отец спортсмена рассказал, что у сына пока нет новостей или планов на будущее.

Новость была оставлена 4 марта 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.