Российский биатлонист Антон Шипулин завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Россиянин не допустил промахов на четырех огневых рубежах и уступил опережавшему его французу Мартену Фуркаду 34,5 секунды. Бронзу получил австриец Юлиан Эберхардт.

Новость была оставлена 4 марта 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.