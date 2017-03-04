Компания Xiaomi ведет разработку нового смартфона Mi Mix 2, прямого потомка первого в мире по-настоящему безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix. О нем ходит много слухов, к примеру, ему приписывают наличие сканера отпечатков пальцев, встроенного прямо в сенсорный экран.

Подобная технология действительно существует — компания Goodix представила на MWC 2017 разработку под названием In-Display Fingerprint Sensor. С ее помощью AMOLED-экран превращается в один большой дактилоскоп, но пока неясно, работает ли это на других матрицах. Xiaomi Mi Mix 2 получит массу отличий от своего предшественника, к примеру, его экран займет еще больше места на лицевой панели, то есть его рамки станут еще тоньше. Также, вероятно, от керамики Xiaomi откажется в пользу металла, так как она показала себя с очень плохой стороны — рамки из этого материала настолько же хрупкие, насколько и стеклянные, и боятся любых воздействий.

Дата анонса Xiaomi Mi Mix 2 пока не утверждена, но, по слухам, смартфон представят уже во втором квартале текущего года. Добавим также, что компания Apple тоже намеревается встроить сканер отпечатков пальцев в экран своего юбилейного смартфона iPhone 8, релиз которого состоится весной или летом этого года. Причина та же самая — Apple намерена избавиться от боковых рамок и сделать лицевую панель мобильника полностью сенсорной.