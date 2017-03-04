Windows 98 — это легендарная операционная система, буквально прорыв для своего времени, и многие вспоминают ее теплым словом и по сей день. Энтузиаст 314reactor даже сделал на ее основе умные часы, которые действительно умные и могут запускать программы для настольного ПК.

Разумеется, визуально задумка выглядит как мечта техногика и как умные часы из фантастических фильмов 90-х годов, но оттого ее крутость растет многократно. В основе устройства лежит плата Raspberry Pi Model А, но она сама построена на ARM-процессоре, поддержки которого в Windows 98. Так что сперва была поднята виртуальная машина QEMU, а затем уже установлена операционка от Microsoft. Экран по-настоящему носимого ПК имеет диагональ 2,4 дюйма, а питается это все от батарейки емкостью 1000 мАч.

По задумке автора, на его устройство можно будет установить сразу несколько ОС в дополнение к основной — Windows 95, ME и, разумеется, XP, для переключения между которыми на корпус выведены отдельные кнопки. Конечно, все еще находится на ранней стадии разработки, и Windows 98 очень тормозит, так что о полноценной работе пока не может идти и речи, но допиливание устройства происходит в режиме нон-стоп, так что рано или поздно гаджет дорастет до состояния «купил и пользуюсь», и тогда все эти ваши Apple Watch и им подобные покажутся бесполезной игрушкой.