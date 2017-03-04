Компания Lenovo вновь подняла вопрос о бренде Motorola, от которого, равно как и от Moto, она избавилась неделю назад. Теперь она хочет вернуть его, и притом как можно скорее, хотя точные сроки пока не определены. Напомним, что несколько дней назад Lenovo заявила о прекращении выпуска устройств под брендами Motorola и Moto в пользу нового Lenovo Moto.

Но, видимо, верхушка компании решила все переиначить, и теперь будет произведен отказ от бренда Lenovo, хотя пока что только в КНР — в Поднебесной смартфоны под этим логотипом перестанут продаваться. Все эти «качели» связаны лишь с одним — компания испытывает трудности на рынке смартфонов благодаря всеми любимой Xiaomi и ряду других фирм, которые выпускают качественные мобильники без наценки за бренд.

В итоге мобильный бизнес Lenovo ждет масштабная реструктуризация, которая и приведет к возвращению Motorola. Компания попросила не более 12 месяцев на выполнение всех нужных ей процедур, так что, вероятно, на CES 2018 мы уже увидим первые новинки со знакомым логотипом в виде буквы М. Вот только от той самой «Моторолы» останется лишь одно название, так как Китай он и есть Китай, что отчетливо видно на примере Nokia. Напомним, что пару дней назад под финским брендом вышел сотовый телефон 3310 образца 2017 года, который по качеству, дизайну и «Змейке» ни идет ни в какое сравнение с оригиналом 2000 года.