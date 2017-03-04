В субботу, 4 марта, рано утром неизвестные разрушили канатный аттракцион, который соединял площадку возле арки Дружбы народов и пляж Труханового острова.Об этом сообщается в группе Skypark в Facebook.Читай также: В Киеве построят канатную дорогу через Днепр По словам работников.подробнее

Новость была оставлена 4 марта 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.