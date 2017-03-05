Австриец Марсель Хиршер стал первым лыжником в истории, выигравшем шесть Кубков мира. Шестой «Хрустальный глобус» он завоевал, победив на гигантском слаломе в словенском Краньска-Горе. Гонка прошла в субботу. Пять Кубков мира помимо Хиршера завоевывал лыжник из Люксембурга Марк Жирарделли.

Новость была оставлена 5 марта 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.