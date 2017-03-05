Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года ничего не знает о песне, которую записывал Филипп Киркоров на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. По словам функционера, в Международной федерации футбола (ФИФА) также не знают о гимне ЧМ.

Новость была оставлена 5 марта 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.