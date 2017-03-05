Опубликованы актуальные данные по самым мощным смартфонам на сегодняшний день. Список предоставлен авторами бенчмарка AnTuTu, признанного во всем мире — мы тоже используем его для при проведении тестов смартфонов. Приведенная информация актуальна на конец февраля текущего года, и первую строчку в рейтинге по-прежнему удерживает смартфон Apple iPhone 7 Plus.

Это несколько удивительно, потому как с момента его релиза прошло уже полгода, и за это время каталог Android-гаджетов пополнился целым рядом топовых моделей. Второе место тоже принадлежит яблочной технике, только на этот раз Apple iPhone 7, чуть более компактному мобильнику. Эксперты связывают это с новым процессором Apple A10, который действительно оказался на редкость удачным.

В тройку лидеров вошел смартфон OnePlus 3T из Китая, показанный осенью 2016 года и основанный на модели OnePlus 3 образца июня 2016. За ним следует еще один продукт из Поднебесной, LeEco Le Pro 3, а ему на пятки наступает Smartisan M1L. Да что уж там, все остальные мобильники в Топ-10 являются разработкой китайских фирм Xiaomi, Lenovo и OnePlus. Объединяет их не только страна происхождения, но также процессор, установленный внутри них — это флагман прошлого года Qualcomm Snapdragon 821.