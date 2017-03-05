Процессор AMD Ryzen 7 не успел поступить в продажу, как сразу же стал объектом пристального внимания оверклокеров, которые заинтересовались его потенциальными возможностями. Кроме того, вопросы вызвал двойной сегмент припоя крышки, что вызвало целую баталию в Сети. Сегодня новый CPU был лишен это самой крышки.

В итоге все сомнения были разрешены — двойной припой у AMD Ryzen 7 есть, причем не только в топовой версии 1800Х, но и более бюджетной 1700Х, хотя они оба стоят намного дешевле аналогов от Intel. Это породило новые холивары, поскольку в CPU от Intel среднего класса такого термоинтерфейса нет. Напомним, что процессоры AMD Ryzen — это ответ на современные Kaby Lake и Skylake от Intel. При схожих параметрах производительности новинки от AMD, а их ожидается как минимум три серии (индексы 7, 5 и 3), имеют более высокий потенциал разгона, так как по умолчанию они поставляются с разблокированным множителем.

Помимо этого, немалое значение имеет стоимость — AMD Ryzen 7 намного дешевле аналогов от Intel, что делает его еще более привлекательным для потенциального клиента. Не за горами сравнительные тесты в играх, а разгонный потенциал новых CPU испытывается уже сейчас. Напомним, что для AMD Ryzen 7, а также для процессоров третьей и пятой серий нужен сокет АМ4.