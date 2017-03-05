Сотовые телефоны в большинстве случаев покупают в качестве запасного средства связи, на случай, к примеру, отсутствия заряда в основном смартфоне. Для этих же целей покупают и внешние аккумуляторы, а новый гаджет Zuri U28 объединяет в себе свойства обоих этих устройств.

Zuri U28 — это классический сотовый телефон без операционной системы и с аппаратными кнопками под несенсорным экраном, и в него помещен аккумулятор емкостью сразу 4000 мАч. С такой батарейкой мобильник наверняка проработает два или три месяца на одном заряде, так что в нем реализована возможность передачи части энергии другому устройству. Иными словами, к Zuri U28 можно подключить ваш смартфон, и тот начнет работать в качестве внешнего аккумулятора.

Разумеется, в Zuri U28 есть два слота под SIM-карты, а это для такого бюджетника очень важный параметр. Аппарат характеризуется цветным экраном с диагональю 2,8 дюйма, 32 Мб встроенной памяти, таким же объемом RAM, основной камерой на 0,3 мегапикселя и даже модулем Wi-Fi, ведь у него есть штатный браузер. Сети Zuri U28 поддерживает только второго поколения, так что о мобильном интернете можно и не мечтать, но здесь он, в общем-то, и не нужен. Зато есть FM-тюнер, работающий без наушников. К сожалению, стоимость Zuri U28 на текущий момент остается неизвестной.