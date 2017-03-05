Снесенный аттракцион на Трухановом острове показали с воздуха
Категория: Столица | 5 марта 2017 17:00

   4 марта демонтировали канатный мост на Трухановом острове. Демонтаж троллея с высоты птичьего полета показала организация Air Dreams Media.Единственное, что удалось спасти, — дорогое американское оборудование для спусков: тормозные системы, карабины, снаряжение, а также компьютерная техника.

Разрушенный.подробнее

Новость была оставлена 5 марта 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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