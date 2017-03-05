4 марта демонтировали канатный мост на Трухановом острове. Демонтаж троллея с высоты птичьего полета показала организация Air Dreams Media.Единственное, что удалось спасти, — дорогое американское оборудование для спусков: тормозные системы, карабины, снаряжение, а также компьютерная техника.

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