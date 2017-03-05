Троллейбус сбил насмерть болельщика московского «Спартака» в Краснодаре. 20-летний фанат перебегал дорогу возле стадиона, на котором прошел матч между местным «Краснодаром» и красно-белыми, и был сбит троллейбусом. Поклонник московского клуба прибыл на встречу из Ставрополя. Имя молодого человека не сообщается.

Новость была оставлена 5 марта 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.