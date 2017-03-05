Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти забил три мяча за восемь минут в матче 27-го тура Серии А с «Палермо». Встреча прошла в воскресенье, 5 марта, в Турине и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Белотти забивал мячи с 73-й по 81-ю минуты. С 21 голом он возглавляет снайперскую гонку чемпионата.

Новость была оставлена 5 марта 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.