Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесота Уайлд» поймал шайбу воротником свитера. На 13-й минуте первого периода нападающий «Миннесоты» Крис Стюарт исполнил бросок, шайба попала голкиперу под воротник свитера, взятие ворот засчитано не было.

Новость была оставлена 6 марта 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.