Камеры, ТВ-приставки и другие нужные аксессуары со скидкой ждут своего покупателя
Категория: Техника | 6 марта 2017 13:00

Порой вдохнуть жизнь можно даже в сравнительно-старую технику. К примеру, если ваш телевизор имеет порт HDMI, то наделить его смарт-функциями проще простого. Достаточно только приобрести ТВ-приставку YOKATV KB2. В настоящий момент GearBest предлагает этот девайс всего за $62,99. Приставка работает на ОС Android 6.0, имеет процессор Amlogic S912, 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Через USB-порт к ней можно подключить внешний HDD на 512 Гб, на котором поместится изрядное количество любимого фото и видео. Заявлена поддержка воспроизведения множества форматов видео включая 4K. А еще в комплекте с YOKATV KB2 имеется пульт ДУ.


YOKATV KB2

Ну хорошо, устройством для воспроизведения видео, можно считать, мы обзавелись. Осталось только это видео снять. Как раз для этой цели служит Elephone ELE Explorer 4K — экшен-камера китайского бренда, в последнее время активно расширяющего модельный ряд новыми устройствами. Камера представляет собой крошечную коробочку, на верхней крышке которой помещается 2-дюймовый экран. Емкость встроенного аккумулятора равна 1050 мАч. Такой емкости достаточно для пары часов съемки в разрешении 1080p с частотой 60 к/с.

Elephone ELE Explorer 4K

Elephone ELE Explorer 4K имеет сенсор на 16 Мп (170 градусов), поддерживает Wi-Fi, допускает установку microSD-карт на 64 Гб. В комплекте с устройством есть специальный водонепроницаемый чехол. Кстати, видео в разрешении 2K она снимает со скоростью 30 к/с, а 4K — 15 к/с. С промо-кодом GBALL стоимость ELE Explorer 4K составит $49,99.

Еще один девайс для записи видео называется Xiaomi Smart. В GearBest он предлагается за $23,99 с купоном XMWiFiIP. Правда это не экшен, а обыкновенная IP-камера, служащая для видеонаблюдения. Камера поддерживает ночную съемку, имеет CMOS-датчик размерами 1/2.7, сенсор обнаружения движения, ИК-подсветку, 110 градусные углы обзора. Наблюдать за происходящим можно при помощи приложения для iOS и Android. Запись видео происходит в разрешении 1080p.

Наушники Xiaomi

В конце — еще парочка аксессуаров Xiaomi. Первый представляет собой очень неплохую гарнитуру с оголовьем в белом цвете за $39,99. Гарнитура передает частотный диапазон 20 Гц — 20 КГц, имеет чувствительность 102 дБА, импеданс 32 Ом, кабель длиной 1,4 метра и штекер на конце типа 3,5 -мм. Акция заканчивается вечером в понедельник, 6 марта, поэтому торопитесь. Второй аксессуар, возможно еще более интересный, это внешний аккумулятор Xiaomi на 10000 мАч. Вместе с купоном Ult1738 он обойдется в $13,99. К достоинствам аккумулятора можно отнести тонкий алюминиевый корпус и выходное напряжение вплоть до 9В и 2,4А (максимально 15 Вт).

Новость была оставлена 6 марта 2017 13:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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