Порой вдохнуть жизнь можно даже в сравнительно-старую технику. К примеру, если ваш телевизор имеет порт HDMI, то наделить его смарт-функциями проще простого. Достаточно только приобрести ТВ-приставку YOKATV KB2. В настоящий момент GearBest предлагает этот девайс всего за $62,99. Приставка работает на ОС Android 6.0, имеет процессор Amlogic S912, 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Через USB-порт к ней можно подключить внешний HDD на 512 Гб, на котором поместится изрядное количество любимого фото и видео. Заявлена поддержка воспроизведения множества форматов видео включая 4K. А еще в комплекте с YOKATV KB2 имеется пульт ДУ.





Ну хорошо, устройством для воспроизведения видео, можно считать, мы обзавелись. Осталось только это видео снять. Как раз для этой цели служит Elephone ELE Explorer 4K — экшен-камера китайского бренда, в последнее время активно расширяющего модельный ряд новыми устройствами. Камера представляет собой крошечную коробочку, на верхней крышке которой помещается 2-дюймовый экран. Емкость встроенного аккумулятора равна 1050 мАч. Такой емкости достаточно для пары часов съемки в разрешении 1080p с частотой 60 к/с.

Elephone ELE Explorer 4K имеет сенсор на 16 Мп (170 градусов), поддерживает Wi-Fi, допускает установку microSD-карт на 64 Гб. В комплекте с устройством есть специальный водонепроницаемый чехол. Кстати, видео в разрешении 2K она снимает со скоростью 30 к/с, а 4K — 15 к/с. С промо-кодом GBALL стоимость ELE Explorer 4K составит $49,99.

Еще один девайс для записи видео называется Xiaomi Smart. В GearBest он предлагается за $23,99 с купоном XMWiFiIP. Правда это не экшен, а обыкновенная IP-камера, служащая для видеонаблюдения. Камера поддерживает ночную съемку, имеет CMOS-датчик размерами 1/2.7, сенсор обнаружения движения, ИК-подсветку, 110 градусные углы обзора. Наблюдать за происходящим можно при помощи приложения для iOS и Android. Запись видео происходит в разрешении 1080p.

В конце — еще парочка аксессуаров Xiaomi. Первый представляет собой очень неплохую гарнитуру с оголовьем в белом цвете за $39,99. Гарнитура передает частотный диапазон 20 Гц — 20 КГц, имеет чувствительность 102 дБА, импеданс 32 Ом, кабель длиной 1,4 метра и штекер на конце типа 3,5 -мм. Акция заканчивается вечером в понедельник, 6 марта, поэтому торопитесь. Второй аксессуар, возможно еще более интересный, это внешний аккумулятор Xiaomi на 10000 мАч. Вместе с купоном Ult1738 он обойдется в $13,99. К достоинствам аккумулятора можно отнести тонкий алюминиевый корпус и выходное напряжение вплоть до 9В и 2,4А (максимально 15 Вт).