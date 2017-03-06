Киевская городская госадминистрация отвела сектор на территории Лукьяновского заповедника, в состав которого входит Лукьяновское кладбище, для захоронений погибших воинов АТО. Соответствующее распоряжение КГГА от 3 марта опубликовано на сайте ведомства.

«Отвести сектор для захоронения умерших (погибших).подробнее