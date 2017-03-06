На Лукьяновском кладбище отвели место для погибших бойцов АТО
Категория: Столица | 6 марта 2017 17:00

   Киевская городская госадминистрация отвела сектор на территории Лукьяновского заповедника, в состав которого входит Лукьяновское кладбище, для захоронений погибших воинов АТО. Соответствующее распоряжение КГГА от 3 марта опубликовано на сайте ведомства.

«Отвести сектор для захоронения умерших (погибших).подробнее

Новость была оставлена 6 марта 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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