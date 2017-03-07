В социальных сетях очень не хватает кнопки «не нравится», и Марк Цукерберг понимает это, как никто другой. Сегодня он добавил ее в приложение Facebook Messenger, в свое время отпочковавшееся от социальной сети Facebook.

Собственно, в Facebook Messenger добавили реакции, такие же, как в Facebook — в этой сети они появились еще в прошлом году. Но если там их было шесть, то здесь их уже семь — добавили то, чего всем так не хватало, и именно дизлайк. На текущем этапе функция находится в режиме тестирования и доступна лишь ограниченному кругу лиц, но вопрос о том, добавлять ее в стабильный релиз или нет, даже не поднимается — кнопка будет, гарантированно. Точные сроки обновления финальной версии Facebook Messenger не назначены, но ждать, судя по всему, осталось совсем недолго, и скоро у всех появится возможность дизлайкать сообщения, которые пришлись не по нраву.

Facebook Messenger, напомним, позволяет общаться со своими друзьями без необходимости подключения к самой сети, что очень удобно и не отвлекает от диалога. Facebook также владеет мессенджером Whats App, однако в нем пока нет рейтинга сообщений, так что задизлайкать всех, увы, не получится. В самой социальной сети Facebook «палец вниз», конечно, планируется, вот только точные сроки опять никто не указывает. Но как только он появится, аналогичный функционал тут же интегрируют в отечественную сеть «Вконтакте».