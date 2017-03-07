Интернет-гигант Google сегодня подтвердил парочку слухов о своей линейке смартфонов Pixel. Ранее сообщалось, что в нее не будут входить бюджетные модели, и это теперь официально подтверждено, но в то же время Google все же выпустит недорогой мобильник — об этом заявлено полуофициально.

В этом году серия Pixel пополнится сразу двумя новым моделями, и выйдут они не раньше осени, чтобы сместить текущих Pixel и Pixel XL, которые были очень тепло приняты мировой общественностью и критиками. Что же до бюджетного аппарата, то его раньше называли не иначе как Pixel 2В, но теперь это имя утратило свою актуальность, а нового пока что никто не предложил. По слухам, доступный аппарат делают те же люди, которые в настоящее время трудятся над Pixel 2, а это может быть тайваньская HTC, создавшая первое поколение данных аппаратов.

Мобильник, вероятно, будет ориентирован на страны третьего мира, где лишь немногие могут позволить себе устройства среднего ценового диапазона. Есть вероятность, что устройство войдет в серию Android One, под которой сторонние фирмы уже выпускают смартфоны начального ценового диапазона для развивающихся стран. Появится ли новинка от Google в России, пока неизвестно, да и нужна ли она здесь на фоне засилья китайских аппаратов достаточно высокого качества? Спецификации бюджетника от Google на данный момент держатся в тайне.