Категория: Столица | 7 марта 2017 05:00
В Подольском районе Киева произошло ДТП при участии двух автомобилей, в результате никто не серьезно не пострадал. Повреждение получили автомобили и автобусная остановка. Об этом сообщает Эспрессо.
Сообщается, что легковой автомобиль Renault влетел в остановку общественного транспорта.
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