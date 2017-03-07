В Подольском районе Киева произошло ДТП при участии двух автомобилей, в результате никто не серьезно не пострадал. Повреждение получили автомобили и автобусная остановка. Об этом сообщает Эспрессо.

Сообщается, что легковой автомобиль Renault влетел в остановку общественного транспорта.

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