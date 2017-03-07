В Киеве Renault влетел в автобусную остановку: фото
Категория: Столица | 7 марта 2017 05:00

   В Подольском районе Киева произошло ДТП при участии двух автомобилей, в результате никто не серьезно не пострадал. Повреждение получили автомобили и автобусная остановка. Об этом сообщает Эспрессо.

Сообщается, что легковой автомобиль Renault влетел в остановку общественного транспорта.

Как рассказал.подробнее

Новость была оставлена 7 марта 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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