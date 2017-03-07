Хоккеисты юношеских команд «Кристалл» и «Драгуны» устроили массовую драку во время матча Кубка Московской области среди игроков 2001 года рождения. Встреча состоялась в подмосковном городе Электросталь. Во время игры между хоккеистами возникла потасовка, участие в которой приняли запасные.

Новость была оставлена 7 марта 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.