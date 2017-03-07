Интернет-магазин GearBest устроил распродажу смартфонов с большим экраном – фаблетов, способных полностью заменить собой планшетные компьютеры. Цены снижены даже на современный флагман OnePlus 3T, анонсированный в конце 2016 года и несущий в себе сразу 6 Гб оперативной памяти.





OnePlus 3T – это один из первых во всем мире смартфонов с 6 Гб RAM. Он по праву входит в тройку самых мощных в мире телефонов по версии популярного бенчмарка AnTuTu, и в рамках акции он может стать вашим всего за $528 по промо-коду «OnePlus3S», который надо вводить без кавычек на экране оформления заказа. Скидка распространяется всего на 50 смартфонов в сером цвете и относится к версии с 128 Гб встроенной памяти.

Топовый фаблет OnePlus 3T порадует вас очень ярким экраном Optiс AMOLED с сочными цветами, которые отображаются на панели с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD (1920х1080 пикселей), а также усиленным стеклом Gorilla Glass 4 поверх этого экрана, которое не боится ни царапин, и сколов. Центральный процессор смартфона тоже флагманский – это мощный 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821, работающий на частоте 2,35 ГГц и наделенный видеокартой Adreno 530.

В смартфон встроены две фотокамеры, одна для селфи над экраном и вторая для основных снимков на задней панели. Они обе располагают современными 16-мегапиксельными матрицами и могут записывать Full HD-видео в очень высоком качестве, которое затем можно загрузить прямо в Интернет через сотовые сети 4G – для этого здесь есть два слота под SIM-карты. Штатный аккумулятор OnePlus 3T располагает емкостью 3400 мАч, а ОС Google Android обновлена до версии 6.0 Marshmallow.

Вместе с OnePlus 3T в распродаже участвуют и пять современных фаблетов от компании Xiaomi. К примеру, смартфон Redmi Note 4 с 3 Гб RAM и 64 Гб ROM можно купить за $180 (купон «Note4GBA», не более 100 экземпляров), а эта же модель с 32 Гб ROM обойдется вам всего в $160 («Note4SA», 100 копий). Моноблок Xiaomi Redmi Note 4X оценивается в рамках акции в $170 («Note4X», 50 копий), флагман Xiaomi Mi5s стоит $310 («GBMi5a», 50 копий), а Xiaomi Redmi 4A можно приобрести за $112 («Redmi4AGS», 50 копий).