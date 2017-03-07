Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении оперуполномоченного одного из районных управлений столичной полиции и двух бывших правоохранителей. По версии следствия, обвиняемые организовали схему вымогательства денежных средств за непривлечение граждан к уголовной ответственности, сообщает.подробнее

Новость была оставлена 7 марта 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.