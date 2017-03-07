Украинский боксер Владимир Кличко признался, что одержим предстоящим поединком с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа. «В этом бою я аутсайдер, и мне это интересно. Я хочу покинуть ринг чемпионом и победителем — это моя одержимость. Я одержим этим», — заявил спортсмен порталу BoxingScene.

Новость была оставлена 7 марта 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.