Домашний стадион «Краснодара» занял третье место в списке лучших арен 2016 года по версии экспертов портала stadiumdb.com. Первое место в рейтинге досталось «Лондон Стэдиум», на котором проводит свои матчи «Вэст Хэм». Вторую строчку эксперты отдали «Водафон-Арене», домашнему стадиону турецкого «Бешикташа».

Новость была оставлена 7 марта 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.