Microsoft выпустил топовую версию ноутбука Surface Book
Категория: Техника | 8 марта 2017 01:00

Софтверный гигант Microsoft начал распространение новой версии своего мобильного компьютера Surface Book, самой мощной на сегодняшний день. Это нишевое устройство,  и стоит оно ровно 3000 долларов США или почти 180 000 рублей, и при этом в ней все равно нет процессора Intel Core Kaby Lake.
 

Microsoft Surface Book

Именно так: за 3000 долларов Microsoft продаст вам Surface Book  с морально устаревшим Skylake, которому в этом году исполняется уже два годика. И пусть это Core i7, но все равно это не Kaby Lake. Незачет. В паре с процессором трудятся сразу 16 Гб оперативной памяти, плюс есть твердотельный накопитель емкостью 1 терабайт, а местный экран держит разрешение 3000х2000 пикселей при диагонали 13,5 дюйма. Это соответствует плотности 267 точек на дюйм, к тому же поверх экрана установлено стекло Gorilla Glass 3, а сам экран поддерживает стилус Microsoft Surface Pen.

Разумеется, все это работает на базе лицензионной ОС Windows 10 версии Pro. Следует внести одно важное уточнение: на самом деле, рассмотренная модификация Microsoft Surface Book не является прямо-таки топовой: есть модель стоимостью 3200 долларов США с почти такой же конфигурацией – в ней также присутствует дискретная видеокарта. Здесь же приходится довольствоваться интегрированным в процессор решением от Intel.

Новость была оставлена 8 марта 2017 01:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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