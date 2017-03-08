Софтверный гигант Microsoft начал распространение новой версии своего мобильного компьютера Surface Book, самой мощной на сегодняшний день. Это нишевое устройство, и стоит оно ровно 3000 долларов США или почти 180 000 рублей, и при этом в ней все равно нет процессора Intel Core Kaby Lake.



Именно так: за 3000 долларов Microsoft продаст вам Surface Book с морально устаревшим Skylake, которому в этом году исполняется уже два годика. И пусть это Core i7, но все равно это не Kaby Lake. Незачет. В паре с процессором трудятся сразу 16 Гб оперативной памяти, плюс есть твердотельный накопитель емкостью 1 терабайт, а местный экран держит разрешение 3000х2000 пикселей при диагонали 13,5 дюйма. Это соответствует плотности 267 точек на дюйм, к тому же поверх экрана установлено стекло Gorilla Glass 3, а сам экран поддерживает стилус Microsoft Surface Pen.

Разумеется, все это работает на базе лицензионной ОС Windows 10 версии Pro. Следует внести одно важное уточнение: на самом деле, рассмотренная модификация Microsoft Surface Book не является прямо-таки топовой: есть модель стоимостью 3200 долларов США с почти такой же конфигурацией – в ней также присутствует дискретная видеокарта. Здесь же приходится довольствоваться интегрированным в процессор решением от Intel.