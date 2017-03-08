Категория: Столица | 8 марта 2017 05:00
Киберполиция Киевской области задержала бывшую учительницу, которая распространяла детскую порнографию. Об этом сообщает департамент киберполиции НПУ.
Женщина сейчас безработная, раньше работала учителем. По информации полиции, она со своего компьютера распространяла порнографию.
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Новость была оставлена 8 марта 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.