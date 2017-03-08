Киберполиция Киевской области задержала бывшую учительницу, которая распространяла детскую порнографию. Об этом сообщает департамент киберполиции НПУ.

Женщина сейчас безработная, раньше работала учителем. По информации полиции, она со своего компьютера распространяла порнографию.

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