Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян раскритиковал судейство на женских соревнованиях. По его мнению, арбитры относятся к российским спортсменкам более благосклонно, чем к остальным. Специалиста удивляет разница в оценках за компоненты, которые получают россиянки и остальные спортсменки.

Новость была оставлена 8 марта 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.